台股再現2萬點卻引爆更大賣壓，ETF00940竟然也是兇手

鉅亨網新聞中心 2024-03-13 19:00

隨著美股的反彈，輝達、美超微皆大漲 7%，台積電 ADR 大漲 3.87% 大，台股早盤一舉大漲 198 點寫下 20112 歷史新高，無奈好戲上演不到一小時，指數一度翻黑，終場雖仍小漲 13 點，但就內容來說，今日下跌家數高達 1308 家，上漲僅 398 家，OTC 指數更跌 1.14%，諸多法人重倉股與之前狂飆的熱門股重挫，(6462-TW) 神盾、(8054-TW) 安國、(8227-TW) 巨有科、(2383-TW) 台光電、(3013-TW) 晟銘電、(6187-TW) 萬潤、(6640-TW) 均華都打到跌停，兩萬點大關終究是一個大關卡，一上到兩萬市場賣壓就湧現，這邊震盪整理換手是必經之路，盤勢的震盪恐怕還要持續到下旬才會告一段落。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，行情賣壓有三個因素，一是整數關卡的獲利回吐，台股 2/1 才 17968 點，到今日 3/13 最高達 20112 共計大漲 2144 點，漲多又漲太快就會遇到回檔的賣壓，2 萬點又是台股史上首見，震盪必然劇烈。

第三則是近期股民瘋狂追買 ETF 相關產品，新聞報導最新 00940 申購金額超達 1700~3000E，實際金額應該沒那麼多，但這也確實對市場產生資金排擠效應，是造成兩萬點這邊市場震盪的主因之一。

這邊鄭瑞宗要提醒大家一下，ETF 就是基金，買基金是看持股操作績效的，股市只要跌基金淨值就會跟著跌，沒有穩賺的，基金的持股配息之後，股價會除息，淨值也會跟著調整，除非後面股價繼續漲，不然也沒有賺，而月月配息簡單的說，人家基金手上的持股還沒配息，怎麼就有錢月月配給你，其實某部分是拿你後面加入的錢來配息給前面的人，萬一市場變差，後續沒有新進者，投資人甚至開始贖回，月月配可不可以持續下去，就非常非常質疑了，總之建議大家理性一點別熱昏頭，金管會估計要出手降溫了。

AI 零組件 CCL 的 (2383-TW) 台光電有被搶單的消息傳出，加上法人結帳砍很兇可先避開，(6274-TW)台燿三月營收樂觀，下半年受惠 800G 高速傳輸躍昇主流業績會很棒，可為優先考慮。

鄭瑞宗指出，再來有機會接棒 CPO 的則是連接器相關族群，(6290-TW) 良維的 AI 線材毛利率已經上看 50%，今年有非常多 AI 新訂單，(8147-TW) 正凌則有 NV 訂單、AI 晶片散熱訂單、光通訊訂單，都是今年大熱門業績也會強勁成長。

(3689-TW)湧德也雷同，浸沒式水冷散熱用的連接器自去年就給客戶認證中，隨 NV 下半年全面採用水冷，將迎來大爆發成長，加上有 NV 與其他 AI 新訂單，也有光通訊產品，今年業績也將逐季推升，這族群的好類似 2 月的 CPO 光通訊族群，當初 (3363-TW) 上詮、(4908-TW)前鼎、(6442-TW)光聖、(3234-TW)光環以及最新噴出的 (3163-TW) 波若威都是提前反應下半年業績，現在漲多了，有機會換連接器這組接棒演出。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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