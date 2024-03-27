美國巴爾的摩大橋被貨輪撞斷 有什麼影響？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-27 11:00

美國馬里蘭州巴爾的摩「凱伊橋」在美東時間周二（26 日）凌晨被貨輪撞斷，大橋在幾秒內倒塌，多部車輛落水，導致巴爾的摩港唯一航道被切斷。

這起事故發生後，巴爾的摩和馬里蘭州都宣布進入緊急狀態。截至美東時間周二下午，至少有六人失蹤，搜救工作仍在進行中。

據《華爾街見聞》報導，摩根大通分析師 Michael Feroli 和 Daniel Silver 指出，巴爾的摩港在美國港口中的貨物噸位排第 17 名，2021 年該港的貨運噸位僅佔美國水域港口總噸位約 1.6%，而且很多原本計劃經過這個港口的貿易將改道其他港口。

巴爾的摩港是汽車進口樞紐，地位尤為重要。福特財務長 John Lawler 表示：「這是個大港口，流量很大，因此這起事故會產生很大影響…... 我們將研究變通辦法，不得不把部分貨物轉移到東海岸的其他港口或國內其他地方。」

儘管如此，摩根大通仍認為，這起事件對汽車價格的影響十分有限。

此外，大橋坍塌引發的混亂，不太可能影響零售業。據《MarketWatch》報導，零售供應鏈軟體公司 SPS Commerce 產品管理資深總監 Anthony Thrasher 表示：「現在還沒到繁忙的假日季節，從零售的角度看，時機還算不錯。」

Thrasher 說，儘管人們正在為夏季備貨，但現在距離購物旺季還有一段時間，他認為這起事故不會給消費者體驗和主要零售商帶來太大影響。

不過，供應鏈平台 e2open 產品與策略資深副總裁 Pawan Joshi 表示，巴爾的摩港口的運輸中斷，將導致諾福克、紐約、薩凡納等其他東海岸港口擁堵加劇，並且需要更多卡車和設備卸載及運輸貨物。

「長期來看，任何原本應該在巴爾的摩卸載的貨物，無論是製造業原材料，還是零售店貨架上的商品，這些貨品延誤的影響，都取決於零售商或品牌擁有的庫存量和安全庫存量。」Joshi 說。

據美國城市研究所估計，如果美國要重建這座大橋，可能要花費數十億美元。總統拜登已表示，希望聯邦政府支付這筆費用，並允諾會「竭盡全力重新開放港口，重建大橋」。