技術分析師：DM指標浮現『賣出』訊號 輝達近期內恐修正

鉅亨網編譯許家華 2024-03-27 11:30

輝達周二雖收低 2.57% 至每股 925.61 美元，但今年迄今已漲近 87%，反映出該公司強勁的業績表現以及投資人對其前景的信心。

在過去的 12 個月裡，受 AI 需求飆升和公司創紀錄的財務業績推動，輝達價值大幅飆升，漲幅超過 253%。

輝達在資料中心和機器學習應用的 GPU 領域上佔有主導地位，鞏固其 AI 市場關鍵參與者的地位，推動其股價飆升。

然而，Fairlead Strategies 技術分析師本周報告指出，輝達可能會出現短期下行走勢，儘管尚未得到證實。

該公司稱「正在關注重量級的輝達，輝達自 DM 指標中得到短期反趨勢的『賣出』訊號，但目前該訊號的可信度較低，尚待確認，因為尚未達到短期超買條件。」