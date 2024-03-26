Wedbush：蘋果預計加倍押注中國市場 保留大部分iPhone生產

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 16:20

Wedbush Securities 周一 (25 日) 表示，在 iPhone 銷量下降和中國競爭激烈的情況下，蘋果 (AAPL-US) 可能會加倍押注中國智慧型手機市場。

Wedbush 表示，蘋果需要克服在中國面臨的挑戰，包括嚴峻的宏觀環境以及 iPhone 16 發布前來自華為的競爭，「這一切都始於重申蘋果在中國的存在」。

上周，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 參加在上海開設的最新蘋果旗艦店的開幕典禮，並會見了中國的主要供應商。 他也參加了在北京舉行的中國發展高層論壇，並受到中國商務部長王文濤的會見。

據一份聲明稿，庫克周五表示，將繼續在中國建立業務，實現「共同發展」，並強調，中國是蘋果重要的供應鏈合作夥伴，計畫長期增加在中國投資。

Wedbush 表示，庫克最近一次中國之行是「蘋果可能在中國加倍下注的一個跡象」。有報導稱，iPhone 在中國的銷量在 2024 年前六周暴跌 24%。

蘋果在其最大的海外市場中國，面臨著充滿挑戰的經營環境，因為它面臨著來自中國本土智慧型手機製造商的激烈競爭，尤其是華為，在推出 Mate 60 智慧型手機後，華為的消費者業務正在中國復甦。

Wedbush 表示：「這次訪問的時機很重要，因為從本質上講，蘋果需要中國，而中國也需要蘋果，儘管有各種噪音。」

2022 年底，中國因疫情實施封鎖，嚴重擾亂了蘋果的供應鏈，促使這家科技公司將部分生產多元化至印度和越南等國家。

Wedbush 表示：「不過，其絕大多數 iPhone 生產和供應商仍將留在中國。」同時維持蘋果的「跑贏大盤」評級和 250 美元的目標價。