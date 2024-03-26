外幣保單元月新契約保費近300億元 傳統型買氣回溫

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-26 19:04

金管會今 (26) 日公布，壽險業 2024 年截至 1 月底外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣 292.4 億元，年增 49%，其中傳統型保險約 265.46 億元、年增 67%，投資型保險約 26.94 億元、年減 27%。外幣保單新契約保費收入占整體新契約保費收入 43.88%。

觀察近 5 年來外幣保單新契約保費收入的占比情形，2019 年同期為 37.19%，2020 年為 55.75%，2021 年為 61.49%，2022 年為 64.48%，2023 年為 42.09%。

美元保單向來為外幣保單銷售的最大宗，根據統計，今年 1 月底新契約保費收入為 9.26 億美元，年增 45%，其中美元傳統型保單新契約保費 8.45 億美元、年增 62%，美元投資型保單新契約保費 0.81 億美元、年減 30%。

綜合來看壽險業辦理外幣保險商品業務，投資型新契約保費收入前三名公司依序為安聯人壽、國泰人壽、法國巴黎人壽；傳統型新契約保費收入前三名公司依序為富邦人壽、南山人壽、國泰人壽。

保險局副局長蔡火炎指出，在美元保單方面，主要因美元利率仍在高檔，美債價格處於低檔，吸引資金轉進美債，使得投資型保單買氣難以提振，不過，民眾預期美國下半年將降息，部分資金回流傳統型商品，買氣轉趨熱絡。