政策作多、企業獲利加持 東證：日股多頭行情可望延續

劉宗聖致詞時指出,日股的股價淨值比已經有顯著改善,企業也展開解除交叉持股,提升公司治理,過去台灣人喜歡 Go Traveling To Japan ,現在逐漸轉變為 Go Investing To Japan,台日維持友好關係,但許多客戶、高資產客戶對於日本的投資環境仍不太了解。