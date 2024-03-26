政策作多、企業獲利加持 東證：日股多頭行情可望延續

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-26 18:07

元大投信今 (26) 日舉行台日企業交流論壇，邀請東京證券交易所香港代表處首席代表松本偉作，來台分享日股資金流向與投資亮點。他指出，日本春鬥成功加薪，調幅創 31 年來最大，日本央行也宣布結束負利率政策，有望擺脫通縮，在政策積極作多、企業獲利創高等題材帶動下，日股不僅現階段是全球資金首選，更具備極大潛在加碼力道，多頭行情可期。

劉宗聖致詞時指出，日股的股價淨值比已經有顯著改善，企業也展開解除交叉持股，提升公司治理，過去台灣人喜歡 Go Traveling To Japan ，現在逐漸轉變為 Go Investing To Japan，台日維持友好關係，但許多客戶、高資產客戶對於日本的投資環境仍不太了解。

松本偉作表示，日股去年以來漲勢驚豔全球，日經 225 指數今年持續領漲，更一舉突破 4 萬點新高，有多達 6 成是外國投資者，資金積極流入，日本資本市場已有極大的變化，與過去截然不同。外資今年持續買超日股，截至 3/8 止，已達 4.25 兆日圓，超越 2023 年的 3 兆日圓。

松本偉作說明，日股亮眼表現主要歸功於全日本都有新政策推動，其中，東證要求上市公司強化資本成本及股票價格的管理，將有助提升企業獲利能力與資本效率；此外，新 NISA 推動存款進入股市，自然人一定額度內投資不用被課稅 20%，擴大內資參與力道。

元大投信邀請本田汽車 (Honda)、三菱商事 (Mitsubishi Corp)、尼得科 (NIDEC)、三菱日聯 (MUFG) 等各產業的龍頭業者來台，分享自家產業發展經驗。