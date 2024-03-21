日股日經指數揚升2% 收盤再寫歷史新高

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 14:51

日股日經指數連續 3 個交易日上漲，周四 (21 日) 收盤創下歷史新高。此前美國聯準會暗示今年將 3 次降息，提振市場樂觀情緒。

日經 225 指數周四上漲 812.06 點或 2.03%，至 40815.66 點，創下歷史新高，盤中最高來到 40823.32 點。

日經指數表現最好的是 Concordia Financial Group Ltd，全天上漲 6.78%，收 796.30 日元。東京電力有限公司上漲 6.09%，收於 858.10 日元。

包括半導體和出口相關股票均見買盤，造紙業和紙漿、電力和橡膠等類股帶領指數走強。

整體而言，東京證券交易所上漲股票數量多於下跌股票數量，有 2612 檔上漲、1065 檔下跌，另有 213 檔股票持平。

另一方面，外匯市場方面，雖然日元因聯準會聲明而走向升值，但由於日本央行表態不會急於緊縮，日元仍然相對疲軟。美元兌日元下跌 0.17%，至 150.99。