鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏碁(2353-TW)EPS預估上修至2.05元，預估目標價為36.75元
鉅亨網新聞中心 2024-03-26 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宏碁(2353-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.99元上修至2.05元，其中最高估值2.34元，最低估值1.9元，預估目標價為36.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|2.34(2.34)
|2.54
|最低值
|1.9(1.9)
|2.15
|平均值
|2.05(2.04)
|2.31
|中位數
|2.05(1.99)
|2.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|268,488,350
|285,886,600
|最低值
|254,047,000
|270,332,660
|平均值
|260,060,930
|277,700,750
|中位數
|260,119,000
|277,291,870
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.64
|1.67
|3.63
|2.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|241,308,142
|275,423,744
|319,005,456
|277,112,477
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2353/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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