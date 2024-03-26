全新研發20年迎來開花結果 光電子雙箭齊發

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-26 11:03

砷化鎵廠全新 (2455-TW) 董事長陳建良表示，全新在研發光電子蹲了 20 年，終於迎來曙光，將陸續開花結果。全新指出，今年光電子方面有雙箭頭動能，包括數據中心以及手機感測全方位方案。

陳建良指出，過去全新在光電子產品主要以 VCSEL 以及 PD 為主，不過今年延伸出第二隻腳，分別是數據中心的傳輸元件，以及手機應用的 P-sensor。

全新表示，數據中心中接收端部分，去年受惠 AI 急速成長，數據中心短距、中長距 800G 高速傳輸的 PD Epi 需求強勁。持續至今年，客戶不僅上修需求，且能見度看到 2025 年第二季。另外，1.6T 已經通過美系終端客戶認證，預估 2025 年開始放量。

數據中心中的發射端方面，數據中心內短距資料傳輸，受惠光纖取代銅線，並在去年初就取得微軟 (MSFT-US)400G VCSEL Epi 認證，預估今年底開始貢獻營收，並持續研發朝 800G 邁進。同時，全新也將今年數據中心整體營收從 2.5 億元上修至 3 億元。

至於手機感測全方位方案，全新估應包括 3D-sening、ToF 以及 P-sensor 全方位產品。全新表示，韓系手機接收端持續量產中，P-sensor 則有技術領先優勢。目前在兩大手機陣營中驗證結果佳，最快 2025 年第一季有營收貢獻。