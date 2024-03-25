全新微電子擁多項成長動能 今年呈逐季成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-25 18:08

砷化鎵廠全新 (2455-TW) 受惠手機庫存去化進到尾聲，加上 AI 手機、5G 手機滲透率提高，WiFi 7 進入商用市場等多項成長動能，董事長陳建良指出，今年第一季為營收低點，看好全新微電子方面將呈現逐季成長，有望達雙位數的成長。

全新指出，手機庫存回歸正常健康水位，2023 年全球手機出貨量低個位數成長，其中智慧型手機出貨量為 11.7 億台，較 2022 年下滑 3.2%。不過陳建良表示，過去全新在全球智慧型手機微電子元件中，約占 5 至 6 成，預估未來占比可望達到 7 成。

全新進一步提到，AI 手機興起帶動高階手機的換機潮，加上 5G 手機滲透率持續攀升，尤其印度等新興國家基礎建設逐漸完備，有望帶動中低階機款需求，以及摺疊機崛起，都使得整體手機市場逐漸增溫。