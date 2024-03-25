(獨家)保全業調高服務費用 中保：4/1起每戶漲200-500元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-25 11:09

在台灣面臨電價調高且央行升息半碼以防止市場對通膨的預期同時，保全業者也在成本的考量之下，中保科 (9917-TW) 已對客戶發出通知，對客戶每月每套系統服務費用金額調漲，並自 4 月 1 日起生效，每戶調高 200-500 元。

中保科指出，此一調高服務費用主要是因 2022 年初爆發烏戰爭後, 電子零件、原物料及相關民生等物資物價高漲, 通膨壓力大增, 迄今物仍不見回降, 兼以台灣基本工資不斷調升等因素, 不斷推升經營成本，中保科不得不做出提升客戶端每套系統服費的決定

中保科強調，中保科已長達 20 餘年沒有調高服務費用，同時，更進一步同意在 4 月 1 日調高服務費用後，同時提高對客戶系統服務理賠上限，每套提高 20 萬元。

就中保科的成本上揚來看，中保科技董事長林建涵在今年元月中的尾牙率先宣布加薪政策，中保科技同仁將調薪 5%，調薪從今年 1 月 1 日開始，這也是台灣科技保全產業，第一家響應政府加薪的企業。

依中保科技法說會資料顯示，2023 年系統保全業務營收占 36%，其中企業客戶 78%，家庭客戶占 22%，其中企業客戶平均每月客單價 2506 元，家庭客戶每月平均客單價 2506 元。

至於新光保全 (9925-TW) 今天則指出，對客戶的服務費用及成本走高的因應方式，目前正在由業務單位跟財務演算中，也不確定是否由 4 月起調漲。