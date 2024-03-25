圖靈金融：併購顧問和併購基金齊發，助企業飛躍新高度

鉅亨網新聞中心 2024-03-25 09:10

「企業併購」四個字，許多人先入為主猜想，企業該是經營不善、體質孱弱才被併購，但這家成立不到 6 年的公司，在台灣企業併購市場鵲起，打破傳統企業主的迷思，翻轉市場對企業併購的刻板印象，並成立台灣第一支併購私募股權基金，以「併購顧問」和「併購基金」的雙螺旋，帶領台灣企業以全新目光，航向企業購併市場璀璨藍海。

圖靈金融集團董事長張堯勇（Arthur Chang），擔任過摩根士丹利亞洲副總裁、美林國際銀行副總裁，有精實專業的金融背景及併購經驗，歷經華爾街的實戰淬練，2018 年回到台灣，一手創辦圖靈金融，核心團隊網羅國內外企業併購的資深財金主管，及海內外量化避險基金的數學程式人才。

關於美國最早的企業併購背景，源自 1980 年代的惡意併購，其利用垃圾債券市場的支援，對歷史悠久的上市公司發動攻擊，取得經營權後再變賣資產、清算裁員，引起社會反感，正如 1987 年電影《華爾街》的寫照，之後美國證券交易委員會出手整頓，才讓市場導入正軌。

最早設計私募股權基金者是縱橫於華爾街上百年的猶太人，在全球找尋價值被低估的企業，買入部分或全部股份，取得企業經營權，但實際上只拿出約兩成本金，其他資金來源則是向銀行融資借貸，進入公司後便開始改造公司，協助公司重建更生。

至於台灣市場，早於台灣金融研訓院 (2008) 委託台大教授李存修的研究報告即指出，台灣市場因股價估值相對較低，且企業體質普遍較佳，投資風險亦相形較低，適合成為私募股權基金之投資對象。再者，台灣屬低利率之環境，亦成為私募股權基金感興趣之所在。以上幾點，也是張堯勇肯定台灣市場的種種優勢。

選擇創業的緣由，除考量上述原因，張堯勇表示，主要是台灣 2018 年 7 月公司法大幅修訂，其中提升股東權益及公司治理的規定，大幅鬆綁「非合意購併」的限制，讓他看到企業併購的成長動能和機會，於是當機立斷返台創業，期以自身豐富的國際企業購併背景，投身在這片尚稱荒漠的領域，闢出一片沃土。

若從企業購併市場規模觀察，歐美等先進國家的企業併購已發展多年，根據 Capital IQ 統計，疫情前的 2017-2021 年，全球併購交易件數年平均逾 5 萬件，交易金額在 2021 年達到以 4.58 兆美元、53,484 件創歷史新高，因新冠疫情衝擊，2022 年全球併購交易件數較 2021 年下滑，為 48,996 件，交易金額 3.14 兆美元，反觀台灣，2022 年企業併購交易總額僅為 140 億美元，一年成交 117 件，其中又以外資來台併購比例最高，佔高達 61%，國內併購僅佔 23%，顯見本土的企業併購市場存在很大的成長空間。

全球併購交易圖表; 資料來源: Capital IQ 資訊、PWC 彙整公開資訊

其次，美國的企業併購市場的制度和法規較完備，市場參與者的背景也較多元而富彈性，即連私募股權基金和未上市公司也經常進行併購。台灣當時還沒有私募股權基金，但如美國大型私募股權基金黑石集團 (Blackstone) 市值高達千億美元，即是併購 1000 家以上的企業而達到的規模，KKR 亦購併達 230 家，併購金額約 1400 億美元。

張堯勇舉例，台灣上市櫃公司的併購在標的找尋時，大部分為同業公司，被動等待上門兜售；標的類型多選擇未上市公司，或是本業虧經營不善、帳面擁有低估資產的上市公司；以合意購併為主，採私募或合意公開收購，或控股、併表、董事會過半等方式；主導併購談判的多為公司老閱與經營團隊，缺乏專業的併購團隊，缺乏整合管理；而在併購後的投後管理，更是耗費大量人力、財力與物力，以致併購成功的案例仍為少數。

談及圖靈近年的優異表現，首先是「一戰成名」於 2021 年 1 月協助強茂股份收購凡甲科技，從顧問簽約至收購完成只花 3 個月時間，收購之後，凡甲 2023 年獲利、EPS 及現金股利皆創歷史新高，股票市值由新台幣 60 多億攀升至 120 多億元。

今（2024）年第一季，圖靈即交出漂亮成績單，1 月及 2 月連續兩個月協助上櫃公司客戶進行公開收購，2 月份公告的熒茂光學收購台灣鉅邁，及 1 月份公告的精湛光學收購豪展醫療，創下台灣公開收購史上紀錄。

此外，圖靈更獨創投前、投中及投後一站式併購顧問，客戶笑稱公司是「包娶兼包生」，張堯勇引進華爾街併購技術，從提供超過 100 多家優質上市櫃標的公司名單，到組織協調併購團隊、準備進行公開收購，及協助標的公司的獲利和市值增長，提供客戶無縫接軌的併購顧問服務。

圖靈更「點石成金」，成立台灣首檔併購投資基金，放眼世界，全球併購交易及國際併購基金盛行多年，投資績效十分優異！圖靈金融憑藉過去 5 年協助台灣多家上市櫃公司的併購專業、旗下台股量化交易的傑出績效，及公司團隊在華爾街及台灣金融機構累積的投資技術與經驗，為台灣客戶提供併購套利、價值及成長的投資獲利機會。

併購顧問與併購基金，猶如左執倚天劍，右持屠龍刀，展望未來，勝券在握，張堯勇表示，圖靈金融將繼續堅持「專業、創新、全球」的發展理念，進一步擴大業務規模，提升服務質量，努力成為台灣領先的企業併購服務機構，協助客戶達成「獲利認列、增加市值、資本利得、股利收入及策略合作」等 5 大投資效益。