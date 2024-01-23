KPMG調查：82% CEO對國內景氣有信心 首要隱憂為企業營運風險

據 KPMG 安候建業 23 日公布的 2023 年台灣 CEO 前瞻大調查報告顯示，高達 82% 的台灣 CEO 對「國家景氣發展」深具信心，在國內企業面對的五大風險中，在面臨高通膨、高利率及高風險環境下，企業營運風險躍升為台灣第一大風險。

國內企業面對風險，除了企業營運風險占 22% 外，監管及顛覆性科技風險各 14%，網路安全及利率風險、供應鏈風險也都是隱憂。並有 66% CEO 認為利率上升和貨幣緊縮政策可能會延長任何潛在的經濟衰退現象，首度擠入前五大風險榜內。

本次調查結果顯示，82% 的台灣 CEO 對未來三年的「國家景氣發展」具有信心，與去年程度持平。在「所屬產業前景」的信心程度上， 88% 台灣 CEO 表示深具信心，略高於全球 (78%) 與亞太區 (85%)。而針對「所屬企業前景」，84% 台灣 CEO 信心程度較 2022 年 (78%) 相比略有回升。

KPMG 安侯建業執行長施威銘認為，這意謂著不論國內外環境如何變遷，CEO 仍樂觀看待其企業發展，相信在動盪中創造新興商業模式並掌握新商機，企業定能逆勢成長。

值得注意的是「全球景氣發展」信心程度，僅有 52% 看好未來全球經濟成長，低於全球 (74%) 及亞太區 (56%)，施威銘認為，CEO 除了需因應上述諸多不確定因素，在國際情勢的詭譎多變，生成式人工智慧及各國 ESG 的監管要求、數位資訊網絡的攻擊或是供應鏈的挪移，都將牽動企業國際化的布局。

本次值得注意的是，「利率風險」首度列入台灣 CEO 的前五大風險，觀察 2023 年不論政府政策、企業營運或人民生活皆受通膨與利率影響。本次調查結果指出，66% 台灣 CEO 認為利率上升和貨幣緊縮政策可能會延長任何潛在的經濟衰退現象，而全球 (77%) 與亞太區 (68%) 的 CEO 也持相同觀點。

KPMG 安侯建業稅務部營運長陳彩凰表示，面對眼前總體經濟環境的變化，特別是許多主要國家的央行之前為了抑制通貨膨脹的嚴重後果而多次調高利率，目前通貨緊縮策略已見成效，但各國央行仍抱持保守態度，繼續觀望而尚未明顯調降利率，這對於終端市場的消費性意願是否將有衝擊，甚至連鎖影響全球產銷供應鏈的資本投資策略，CEO 表達有所疑慮。

她表示，利率因素對於總體經濟的影響十分複雜，也視產業別的不同而有不同結果，像是消費性產品的供應鏈相較於半導體上下游產業的供應鏈，就可能有不同的回應策略，因此在新的經貿環境中，CEO 運營全球供應鏈所關注的層面有所不同，但不變的是需要具備持續的高度韌性。

KPMG 繼過去七年連續出刊「台灣 CEO 前瞻大調查」, 本次持續委任富比士 (Forbes) 2023 年 8-9 月針對國內企業年營業額超過 5 億美元以上的 50 位 CEO 進行調查，受訪者分別來 11 個主要產業類別，包括：資產管理、汽車、銀行、消費與零售、能源、基礎建設、保險、生命科學、製造、科技、通訊與電信。 會中剖析台灣 CEO 關注的五大風險及對於未來三年的信心程度， KPMG 各產業專家亦針對目前企業面臨的關鍵議題進行分享, 內容涵蓋企業經營、供佈局、資安風險數位轉型及企業 ESG 永續發展等趨勢與因應方式。