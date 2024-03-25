鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至6.3元，預估目標價為71.75元
鉅亨網新聞中心 2024-03-25 08:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.04元上修至6.3元，其中最高估值7.21元，最低估值5.44元，預估目標價為71.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|7.21(8.33)
|7.8
|最低值
|5.44(5.44)
|5.84
|平均值
|6.24(6.33)
|6.93
|中位數
|6.3(6.3)
|6.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|321,668,770
|347,596,270
|最低值
|175,154,000
|241,890,700
|平均值
|241,651,490
|293,965,390
|中位數
|218,678,960
|292,409,200
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.8
|3.54
|12.49
|8.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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