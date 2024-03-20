〈輝達GTC大會〉券商看好三大投資機會：光收發模組、液體冷卻技術、機器人

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 08:18

全球科技巨擘輝達 (NVDA-US) 年度盛事 GTC 大會在 2024 年 3 月 18 日至 21 日舉行，據悉，此次大會將重點展示並討論光收發模組、液體冷卻技術和機器人等領域的最新發展和應用。

首先，輝達在光模組領域的佈局引人注意。 隨著資料中心的規模不斷擴大，對資料傳輸速度和效率的要求也不斷提高。 光模組作為資料中心內部及資料中心之間的關鍵資料傳輸設備，其效能和技術進步對於提升整體資料處理能力至關重要。 輝達作為全球領先的圖形處理器（GPU）製造商，其在光模組領域的技術累積和創新能力備受期待。

第二，輝達對於液體冷卻技術的深度佈局也將在 GTC 大會上充分體現。 根據輝達 CEO 黃仁勳透露，公司堅信浸沒式冷卻技術 (immersion cooling) 將成為未來的散熱主流，將帶動整個散熱市場迎來全面革新。 從 B100 產品開始，輝達未來的所有產品都將採用液體冷卻技術，這項決定無疑將加速液體冷卻技術的發展與應用。

此外，隨著人工智慧和機器人技術的快速發展，輝達在機器人領域的佈局也備受關注。 身為人工智慧運算的領導企業，輝達在提供強大運算力的同時，也積極探索並推動機器人技術的發展。

券商分析師預測，輝達 GTC 大會將展示 25 款機器人，包括 Agility Robotics、波士頓動力公司、迪士尼和 Google DeepMind 在內的業界巨頭將聯手呈現這些機器人，並探討其與輝達平台的融合應用。