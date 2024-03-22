〈台幣〉亞幣貶勢煞不住 重貶逾1角續探逾4個月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-22 10:13

台灣中央銀行昨 (21) 日意外宣布升息半碼，但美元仍維持強勢，新台幣兌美元匯率今 (22) 日跟隨主要亞幣走貶，再度失守 31.9 元關卡，截至上午 10 點半，貶值超過 1 角，最低來到 31.939 元，創逾 4 個月新低，往 32 元整數關卡靠攏。

新台幣兌美元匯率昨天終止連六貶態勢，今天以 31.85 元開盤後，隨即湧現美元買盤，使得匯價承壓、一路走低，盤中最低來到 31.939 元，貶值 1.07 角，為去年 11 月中旬以來的最低點。

觀察主要亞幣今天對美元表現，韓元早盤領頭重貶，貶幅超過 0.5%，泰銖亦重挫 0.47%，新台幣貶逾 0.3%，人民幣貶值 0.22%，日元、新加坡幣也貶值超過 0.15%，主要亞幣幾乎全面跳水。

中央銀行出乎市場意外升息半碼，重貼現率將上揚至 2%，對此，央行總裁楊金龍解釋，考量電價調漲，為緩和物價的預期心理，理事們都非常贊同，這次升息是一個宣示效果，目前貨幣政策基調還是緊縮，但不會是更嚴謹的。