三大法人買超 67億元 外資重新大力擁抱英業達、緯創及廣達
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-22 18:02
台股今 (22) 日早盤指數以 20296.1 點再創新高，但大盤面對獲利了結賣壓也不輕而拉回，終場指數以 20228.43 點作收，小漲 29.34 點，再創收盤新高，成交值 4958.63 億元，三大法人合計買超 67.32 億元。而在老 AI 概念股今天又引爆外資買盤，買超英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW) 及廣達 (2382-TW)。
但外資今天相對賣超技嘉 (2376-TW) 高達 9638 張，單一個股賣超金額高達 28.9 億元。同時，投信也賣超技嘉 3145 張，賣超金額 9.43 億元，居投信今天賣超張及金額第一名。
3 月 22 日集中市場外資買超 22 億元，投信買超 32.22 億元，自營商買超 13.1 億元，三大法人合計買超 67.32 億元。但在期貨市場上，外資今天交易口數爲空單 8151 張，未平倉合約口數爲空單 5442 張。
3 月 22 日集中市場外資買超較多的個股爲，大亞、英業達、緯創、中信金、京元電子、友達、南亞科、台達電、晶豪科、廣達。3 月 22 日集中市場外資賣超較多的個股爲，宏碁、聯電、華邦電、新光金、佳世達、神達、技嘉、大同、長榮、臺企銀。
3 月 22 日集中市場投信買超較多的個股爲，鴻海、佳世達、光寶科、台達電、神達、和碩、上海商銀、寶成、中磊、臻鼎 - KY；3 月 22 日集中市場投信賣超較多的個股爲，技嘉、中信金、神基、旺宏、元大金、大聯大、群光、長榮、永豐金、啟碁。
3 月 22 日集中市場自營商買超較多的個股爲，群創、英業達、宏碁、大亞、友達、長榮航、緯創、台積電、彰銀、台達電；3 月 22 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，鴻海、神達、中信金、長榮、永豐金、中興電、東元、東和鋼鐵、富邦金、第一銅。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股在類股輪漲格局之下，台股今天出現震温加劇，仍見逢低承接的買盤，台股將還有震盪走堅的表現機會，但投資人應嚴控手中資金部位。台股今天振盪走堅，收盤再創新高，但是黃漢成說，但投資人應相對衡量本身對市場風險的承受能力再介入且要嚴格設立停損點。
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