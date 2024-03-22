三大法人買超 67億元 外資重新大力擁抱英業達、緯創及廣達

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-22 18:02

台股今 (22) 日早盤指數以 20296.1 點再創新高，但大盤面對獲利了結賣壓也不輕而拉回，終場指數以 20228.43 點作收，小漲 29.34 點，再創收盤新高，成交值 4958.63 億元，三大法人合計買超 67.32 億元。而在老 AI 概念股今天又引爆外資買盤，買超英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW) 及廣達 (2382-TW)。

但外資今天相對賣超技嘉 (2376-TW) 高達 9638 張，單一個股賣超金額高達 28.9 億元。同時，投信也賣超技嘉 3145 張，賣超金額 9.43 億元，居投信今天賣超張及金額第一名。

3 月 22 日集中市場外資買超 22 億元，投信買超 32.22 億元，自營商買超 13.1 億元，三大法人合計買超 67.32 億元。但在期貨市場上，外資今天交易口數爲空單 8151 張，未平倉合約口數爲空單 5442 張。

3 月 22 日集中市場外資買超較多的個股爲，大亞、英業達、緯創、中信金、京元電子、友達、南亞科、台達電、晶豪科、廣達。3 月 22 日集中市場外資賣超較多的個股爲，宏碁、聯電、華邦電、新光金、佳世達、神達、技嘉、大同、長榮、臺企銀。

3 月 22 日集中市場投信買超較多的個股爲，鴻海、佳世達、光寶科、台達電、神達、和碩、上海商銀、寶成、中磊、臻鼎 - KY；3 月 22 日集中市場投信賣超較多的個股爲，技嘉、中信金、神基、旺宏、元大金、大聯大、群光、長榮、永豐金、啟碁。

3 月 22 日集中市場自營商買超較多的個股爲，群創、英業達、宏碁、大亞、友達、長榮航、緯創、台積電、彰銀、台達電；3 月 22 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，鴻海、神達、中信金、長榮、永豐金、中興電、東元、東和鋼鐵、富邦金、第一銅。