定穎汽車板營收比重已占 70%，整體產能利用率並達 85-90%，定穎指出，毛利率仍可藉由產品組合優化及高階新品陸續進入量產而持續提升。同時，定穎並切 DDR5 記憶體模組板及 AI 加速卡的生產，定穎投資泰國設立生產線也在加速進行中。