〈焦點股〉汽車板需求可望續升 定穎爆大量站上短期均線
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-29 13:10
在市場需求轉旺同時，汽車板廠掌握有利的訂單有助獲利增進，今 (26) 日由定穎 (3715-TW) 股價率先表態爆量反彈，敬鵬 (2355-TW)、健鼎 (3044-TW) 股價也走高。同時，定穎股價今天成交量放大並站上短期均線。
定穎汽車板營收比重已占 70%，整體產能利用率並達 85-90%，定穎指出，毛利率仍可藉由產品組合優化及高階新品陸續進入量產而持續提升。同時，定穎並切 DDR5 記憶體模組板及 AI 加速卡的生產，定穎投資泰國設立生產線也在加速進行中。
定穎 2023 年第三季營收 42.09 億元，毛利率 26.83%，季增 6.87 個百分點，年增 10.27 個百分點，稅後純益 4.19 億元，季增 77.28%，年增 2.44 倍，單季每股純益 1.51 元，定穎 2023 年前三季營收 115.48 億元，毛利率 22.42%，年增 5.76 個百分點，稅後純益達 7.51 億元，年增 62.96%，每股純益達 2.71 元。
據研調機構研究顯示，受惠於全球電動車滲透率持續提升及汽車電子化，車用板 2023 年產值預估年增 14%，達 105 億美元，占整體 PCB 產值比重由 2022 年 11% 上升至 13%；至 2026 年車用 PCB 產值將有望成長至 145 億美元，占整體 PCB 產值比重則上升至 15%，估 2022-2026 年車用 PCB 產值的複合成長率約 12%。
- 台股可望更好！定期定額這樣做 贏戰大趨勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇