盤後速報 - 聚陽(1477)下週(3月28日)除息16.4元，預估參考價390.6元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
聚陽(1477-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利16.4元。
以今日(3月21日)收盤價407.00元計算，預估參考價為390.6元，息值合計為16.4元，股息殖利率4.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
聚陽(1477-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣業。服飾品製造業。布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。近5日股價上漲8%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|407.00
|16.4
|4.03%
|0.0
|2023/03/30
|235.5
|14.5
|6.16%
|0.0
|2022/04/14
|192.0
|9.5
|4.95%
|0.0
|2021/04/16
|251.0
|8.0
|3.19%
|0.0
|2020/07/07
|163.0
|5.0
|3.07%
|0.0
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