search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 聚陽(1477)下週(3月28日)除息16.4元，預估參考價390.6元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

聚陽(1477-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利16.4元。

以今日(3月21日)收盤價407.00元計算，預估參考價為390.6元，息值合計為16.4元，股息殖利率4.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

聚陽(1477-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣業。服飾品製造業。布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。近5日股價上漲8%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 407.00 16.4 4.03% 0.0
2023/03/30 235.5 14.5 6.16% 0.0
2022/04/14 192.0 9.5 4.95% 0.0
2021/04/16 251.0 8.0 3.19% 0.0
2020/07/07 163.0 5.0 3.07% 0.0

最新相關新聞






Empty