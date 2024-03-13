聚陽去年EPS 16.5元 每股擬配息16.4元同創高、配股0.2元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-13 21:41
成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 今 (13) 日晚間公告去年財報，稅後純益 39.91 億元，年增 13.6%，每股純益 16.5 元，公司決議，每股擬配息 16.4 元、配股 0.2 元，總計發出 16.6 元的股利，股利配發率超過 100%。
聚陽去年純益、每股純益、現金股利同步創新高外，也是揆違 5 年公司再度發出股票股利；而若以今日收盤價 375 元計算，現金殖利率約 4.4%。
聚陽去年營收 324.58 億元，年增 1.2%、毛利率 25.8%，持平去年；營業利益 48.39 億元，年增 9.2%、營益率 14.9%，年增 1.1 個百分點、淨利率 12.3%，年增 1.3 個百分點。
展望今年，聚陽認為，上半年出貨量可望年增雙位數，全年也會優於去年，可望續創新高。此外，聚陽今年增加 3 個新客戶，將貢獻長期的中高階訂單表現，因應需求，規劃未來 3-5 年維持每年擴產 6-10% 的步調。
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