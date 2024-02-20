聚陽今年營運估續創高 未來3年每年擴產6-10%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-20 20:56

成衣大廠聚陽 (1477-TW) 去年營收獲利創高，董事長周理平今 (20) 日表示，今年會比去年更好，目前看起來有好的開始，也增加 3 個新客戶，將貢獻長期、中高階訂單表現，而因應需求，未來 3-5 年都會維持每年擴產 6-10% 的步調。

周理平表示，今年除了大環境復甦外，聚陽本身體質持續提升，也獲得客戶青睞，願意釋出更多的訂單，就目前接單狀況來看，第一季已確定完畢，第二季有 8-9 成的水準，下半年訂單預計到 5 月時會比較明朗。

因應長期需求，聚陽積極擴產，執行長周心鵬說明，印尼目前二期建廠進行中，產能將逐步開出，三期最快今年底、明年初啟動；孟加拉廠預計第四季完工投產，明年會有較大的貢獻。

而目前聚陽也在評估中南美洲建廠計畫，周理平透露，目前在瓜地馬拉、薩爾瓦多等二個國家選擇，主要是跟我國都有邦交，目前會傾向在薩爾瓦多，因為過去聚陽有在當地設廠的經驗，預計 3 月中旬董事會就會拍板定案。