search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 南帝(2108)下週(3月28日)除息1元，預估參考價33.0元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

南帝(2108-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(3月21日)收盤價34.00元計算，預估參考價為33.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

南帝(2108-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為乳膠製造買賣。橡膠製造買賣、熱可塑性橡膠製造買賣。鞋中底製造買賣。近5日股價下跌2.05%，集中市場加權指數下跌0.72%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 34.00 1.0 2.94% 0.0
2023/03/30 41.8 2.0 4.78% 0.0
2022/03/24 72.7 7.0 9.63% 0.0
2021/04/07 122.0 4.0 3.28% 0.0
2020/07/13 38.5 2.1 5.45% 0.0

最新相關新聞






Empty