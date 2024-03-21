盤後速報 - 南帝(2108)下週(3月28日)除息1元，預估參考價33.0元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
南帝(2108-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(3月21日)收盤價34.00元計算，預估參考價為33.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
南帝(2108-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為乳膠製造買賣。橡膠製造買賣、熱可塑性橡膠製造買賣。鞋中底製造買賣。近5日股價下跌2.05%，集中市場加權指數下跌0.72%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|34.00
|1.0
|2.94%
|0.0
|2023/03/30
|41.8
|2.0
|4.78%
|0.0
|2022/03/24
|72.7
|7.0
|9.63%
|0.0
|2021/04/07
|122.0
|4.0
|3.28%
|0.0
|2020/07/13
|38.5
|2.1
|5.45%
|0.0
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