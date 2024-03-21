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鉅亨速報

盤後速報 - 宜進(1457)下週(3月28日)除息1元，預估參考價19.4元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

宜進(1457-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(3月21日)收盤價20.40元計算，預估參考價為19.4元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

宜進(1457-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種人造纖維及其製品之假撚製造加工買賣。各種合成纖維伸縮尼龍絲特多龍絲之製造加工及內外銷。委託營造廠商興建國民住宅商業大樓之出租出售等。近5日股價上漲3.33%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 20.40 1.0 4.9% 0.0
2023/06/19 18.8 1.0 5.32% 0.0
2022/07/11 17.75 1.0 5.63% 0.0
2021/04/28 21.0 1.0 4.76% 0.0
2020/08/26 14.0 0.5 3.57% 0.0

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