盤後速報 - 宜進(1457)下週(3月28日)除息1元，預估參考價19.4元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
宜進(1457-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(3月21日)收盤價20.40元計算，預估參考價為19.4元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
宜進(1457-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種人造纖維及其製品之假撚製造加工買賣。各種合成纖維伸縮尼龍絲特多龍絲之製造加工及內外銷。委託營造廠商興建國民住宅商業大樓之出租出售等。近5日股價上漲3.33%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|20.40
|1.0
|4.9%
|0.0
|2023/06/19
|18.8
|1.0
|5.32%
|0.0
|2022/07/11
|17.75
|1.0
|5.63%
|0.0
|2021/04/28
|21.0
|1.0
|4.76%
|0.0
|2020/08/26
|14.0
|0.5
|3.57%
|0.0
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