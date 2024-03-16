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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至16.48元，預估目標價為430元

鉅亨網新聞中心 2024-03-16 08:11

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.37元上修至16.48元，其中最高估值16.91元，最低估值15.82元，預估目標價為430元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 16.91(16.91) 19.14 21.17
最低值 15.82(15.82) 16.2 19.85
平均值 16.4(16.39) 18.09 20.54
中位數 16.48(16.37) 17.92 20.52

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 32,460,000 38,218,000 40,696,000
最低值 32,155,000 35,414,000 38,681,000
平均值 32,432,830 36,291,610 39,836,670
中位數 32,458,730 36,051,510 40,031,860

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 16.5 14.53 11.2 9.35
營業收入
(單位：新台幣千元)		 32,458,726 32,082,917 28,930,505 24,924,170

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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