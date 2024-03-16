鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至16.48元，預估目標價為430元
鉅亨網新聞中心 2024-03-16 08:11
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.37元上修至16.48元，其中最高估值16.91元，最低估值15.82元，預估目標價為430元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|16.91(16.91)
|19.14
|21.17
|最低值
|15.82(15.82)
|16.2
|19.85
|平均值
|16.4(16.39)
|18.09
|20.54
|中位數
|16.48(16.37)
|17.92
|20.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|32,460,000
|38,218,000
|40,696,000
|最低值
|32,155,000
|35,414,000
|38,681,000
|平均值
|32,432,830
|36,291,610
|39,836,670
|中位數
|32,458,730
|36,051,510
|40,031,860
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.5
|14.53
|11.2
|9.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,458,726
|32,082,917
|28,930,505
|24,924,170
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇