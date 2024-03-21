微軟攜手勤崴國際 借助Azure雲端之力實現智慧城市願景
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-21 17:07
微軟 (MSFT-US) 今 (21) 日指出，2015 年開始勤崴科技便將全線服務建置在 Microsoft Azure 上，微軟雲端服務具有彈性、敏捷特性，打造電子地圖資訊服務，進一步拓展至高精度地圖、車聯網平台及自駕車系統等各場域的智慧交通解決方案。
勤崴國際擁有台灣完整的地圖資訊資料庫，在台灣市占率超過 7 成。勤崴國際總經理黃晟中表示，勤崴透過地圖資訊 API 化，並借助 Azure 的彈性將資訊上雲，更新的資訊可以更快速提供給客戶，實現資料庫每月更新，也能即時傳達路網資料的改變並靈活因應，擴大車聯網服務的應用範圍，創造更大的商機。
勤崴進一步拓展至車聯網領域，為了能承載巨量資料繼續採用 Azure 承。目前勤崴在台灣使用 Azure 服務的聯網車每日約超過 35 萬台，除了建構汽車運行中的即時資訊，也透過 Azure 跨區域、穩定且齊全的系統工具優勢，完成數據儲存、整合與分析，包括 Audi、Porsche 等品牌皆已將服務 100% 建置在平台上，為勤崴帶來雙倍營收增長。
在應用方面，勤崴的車聯網平台利用 Azure Cosmos DB 儲存車輛持續回傳到雲端的資訊，包含車輛位置、總里程數、電瓶胎壓狀態等非結構化資料。至於即時資訊整合與應用，則透過 Azure Event Hub 快速蒐集使用者資料，再以分析工具統合，短短三分鐘內即可收集全台數十萬台裝置的資料，並完成去識別化 GPS 定位資訊的數據運算，除了快速提供給所有用戶高度精準的即時路況導航，更可協助用戶掌握車輛狀態。
自駕車系統部分，勤崴持續增加地圖應用，以高精度地圖優勢挺進自駕系統範疇，目前已落地至多個場域，包括全自駕淡海智駕電動巴士、虎頭山園區測試自駕驗證場域，以及台積電 (2330-TW) 南科廠的商用接駁。Azure 在不同區域皆能快速部署的特性，讓勤崴可彈性的將自駕車運行過程中所累積的監控數據，透過 Azure 雲端監控與儲存，提供後續影像資料學習、AI 模型訓練、調閱即時與歷史資料。
此外，勤崴也藉 Azure 擴充車隊雲端管理，加速布局台灣智慧交通藍圖。由於 Azure 擁有快速擴充的特性得以彈性調配，如日夜車輛運行的數據使用量，後續營運層面也依賴 Azure 的資料分析功能，確認是否有任何模組出現用量暴增的問題。Azure 也可以幫助客戶追蹤、最佳化車輛路徑，進而將數據生成駕駛行為、油耗等報表供後台分析整理。
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