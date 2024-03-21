微軟攜手勤崴國際 借助Azure雲端之力實現智慧城市願景

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-21 17:07

微軟 (MSFT-US) 今 (21) 日指出，2015 年開始勤崴科技便將全線服務建置在 Microsoft Azure 上，微軟雲端服務具有彈性、敏捷特性，打造電子地圖資訊服務，進一步拓展至高精度地圖、車聯網平台及自駕車系統等各場域的智慧交通解決方案。

勤崴國際擁有台灣完整的地圖資訊資料庫，在台灣市占率超過 7 成。勤崴國際總經理黃晟中表示，勤崴透過地圖資訊 API 化，並借助 Azure 的彈性將資訊上雲，更新的資訊可以更快速提供給客戶，實現資料庫每月更新，也能即時傳達路網資料的改變並靈活因應，擴大車聯網服務的應用範圍，創造更大的商機。

勤崴進一步拓展至車聯網領域，為了能承載巨量資料繼續採用 Azure 承。目前勤崴在台灣使用 Azure 服務的聯網車每日約超過 35 萬台，除了建構汽車運行中的即時資訊，也透過 Azure 跨區域、穩定且齊全的系統工具優勢，完成數據儲存、整合與分析，包括 Audi、Porsche 等品牌皆已將服務 100% 建置在平台上，為勤崴帶來雙倍營收增長。

在應用方面，勤崴的車聯網平台利用 Azure Cosmos DB 儲存車輛持續回傳到雲端的資訊，包含車輛位置、總里程數、電瓶胎壓狀態等非結構化資料。至於即時資訊整合與應用，則透過 Azure Event Hub 快速蒐集使用者資料，再以分析工具統合，短短三分鐘內即可收集全台數十萬台裝置的資料，並完成去識別化 GPS 定位資訊的數據運算，除了快速提供給所有用戶高度精準的即時路況導航，更可協助用戶掌握車輛狀態。