北富銀星分行總資產居當地國銀前三 2024財管目標雙位數成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-04 16:03

富邦金 (2881-TW) 子公司台北富邦銀行深耕新南向市場成果豐碩，其中新加坡分行後來居上，截至 2023 年，總資產規模已躋身當地國銀前三，表現亮眼。展望未來，新加坡分行作為北富銀東南亞業務中心，將全力整合富邦在亞洲區域的資源，發揮跨區域連結效益，拓展延伸國際金融業務，期望 2024 年底，資產規模和存款都能達到雙位數成長，外匯避險交易量則以翻倍成長為目標。

為提升客戶服務體驗，北富銀新加坡分行特別將行舍喬遷至新加坡第一高樓「國浩大廈 (Guoco Tower)」。北富銀總經理郭倍廷表示，新加坡是國際重要金融中心，經濟和社會政治發展穩定，具備嚴謹完善的法律和監管框架，更擁有具競爭力的稅收制度，在當地設立分行，不僅可服務台星兩地經濟活動，更能幅輳客戶在整個亞太地區的金融需求。

在授信業務上，新加坡分行積極協助台商滿足東南亞營運資金需求，並透過國際聯貸拓展放款規模，截至 2023 年底總資產規模在當地 12 家台資銀行分行中名列前三；存款業務也緊跟國際局勢變化，協助台商及高資產客戶進行境外資金集散規劃，取得雙位數的大幅成長。

除此之外，北富銀新加坡分行自 2019 年起提供外匯避險服務，截至 2023 年底，外匯避險交易量已逼近新台幣 1500 億元，是企業進軍海外不可或缺的金融後盾。

受全球供應鏈重組趨勢影響，近年來企業投資重心逐漸移往東南亞，推升新加坡成為國際金融中心，並帶來龐大的財富管理服務商機。北富銀新加坡分行自 2021 年開展財管業務，不到 3 年時間，就在競爭激烈的市場中嶄露頭角，交出 2023 年財管業務規模成長超過 50% 的優秀表現，展現深厚的財管實力。