輝達AI晶片新產品估年底上市 明年成主流

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 16:20

研調中心 TrendForce 今 (21) 日表示，輝達 (NVDA-US)GTC 大會今年亮點為 Blackwell AI 伺服器架構平台，並以此為基礎推出 B100、B200 與 GB200 等 AI 晶片，相關產品可望在 2024 年底陸續上市，並在 2025 年成為市場主流。

研調指出，此次輝達硬體以第二代 Transformer 引擎以及第五代 NVLink 技術，可支援高達 10 兆參數模型的 AI 訓練與即時 LLM 推理。

此外，研調看好，從輝達發布的 AI 產品規劃來看，B100 系列的後繼產品為 X100、GX200 等產品，雖然資訊尚未明朗，但根據其設計態勢與對主權 AI(Sovereign AI) 的推動，積極發展 NVLink 串連更多算力，以及大幅降低相對能耗料為考量重點，而後者或將使其積極採用具備高效能特性的 HBM。

產業應用方面，NVIDIA GTC 2024 產品服務涉及面向多元，但發展核心仍以醫療、製造兩者為重。以前者為例，NVIDIA 此次針對醫療推出 20 餘項醫療專用生成式 AI 微服務 (Microservices)，同時也更新 BioNeMo 模型以強化電腦輔助藥物開發。

製造方面，輝達則是推出適用於人形機器人的 GR00T 專案基礎模型，以及透過 Isaac 平台將生成式 AI 用於製造和物流應用。