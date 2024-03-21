外資買超183億元 期現貨同步翻多 買進低價電子與金融股

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-21 18:32

台股今 (21) 日開高走高，終場飆漲 414 點，收在 20199 點，續創歷史新高，外資期現貨同步翻多，強力買進低價電子與金融股，包括群創 (3481-TW)、華邦電 (2344-TW)、中信金 (2891-TW) 等，張數都在 2 萬張以上。

三大法人今日合計買超 356.84 億元，外資終止連四買，轉買 183.64 億元，投信持續加碼 111.75 億元，為連 15 買，自營商也回頭轉買 61.44 億元；期貨方面，外資一口氣翻多，多單未平倉口數達 4132 口。

外資買超特別青睞低價電子股，包括群創、華邦電、英業達，張數約 1.8 萬張至 3.2 萬張，也看好金融股未來展望，加碼中信金、新光金、開發金與國泰金，且隨著台股創新高，也持續買入元大台灣 50。

外資賣超則鎖定市場熱議的 ETF，統一台灣高息動能 (00939) 上市後連兩日下挫，外資也出脫 2.8 萬張，復華台灣科技優息 (00929) 同樣難逃空襲，遭賣 8700 多張，其他美債 ETF 包括元大美債 20 正 2、國泰 20 年美債也都有 8000 張以上。