日股首次突破4萬點 半導體產業個股領先衝刺

鉅亨網新聞中心 2024-03-04 18:15

日本基準股市指數首次突破 4 萬點大關，在數十年的停滯後繼續復甦。

去年以來，投資者對日本企業持樂觀態度，日經 225 指數周一 (4 日) 收盤上漲 0.5%，至 40109.23 點，主要由 Tokyo Electron 及 愛德萬測試 (Advantest) 等科技股帶領漲勢。

2023 年，日經指數上漲超過 28%，擊敗標普 500 指數，迎來豐收的一年。上個月，日經指數一舉突破 1989 年創下的 38915.8 點紀錄，當時，日本經濟由泡沫崩潰，並開啟了「失去的數十年」的經濟停滯。

半導體產業領漲

日本股市的復甦，正值美國股市因人工智慧進步的興奮而持續上漲之際。與美股類似，近期的漲勢也是由半導體產業的個股帶動。

《日經新聞》報導稱，日本一直在生產半導體不可或缺的設備和零件方面保持著很高的競爭力。 日本經濟產業省的資料顯示，從各國和地區的材料份額來看，日本以 48% 高居第一。日本的半導體製造設備份額也達到 31%，僅次於美國的 35%，位居第 2 位。

松井證券高級市場分析師 Tomoichiro Kubota 表示，投資人押注人工智慧熱潮將持續推動半導體支出，提振半導體產業鏈上的日本公司。

近期，有一位高盛分析師提出了日本股市「七武士」(Bushi 7) 的概念，包含的公司有：豐田汽車、Subaru(汽車)、東京電子、三菱商事、愛德萬測試、Disco 以及網屏控股 (Screen Holdings)。 這其中半導體板塊的公司就佔了 4 家。



愛德萬近期是日本市場最受追捧的公司，其成交量占全日市場首位。例如，在剛結束的這個交易日中，愛德萬測試的成交金額高達 1336 億日元，約 8.9 億美元。

而在半導體材料領域，信越化學、勝高等公司也在各自的細分賽道占據龍頭或二線龍頭的低位。 股價來看，信越化學是長期大牛股，近期走強。

有望宣布已克服通縮

在消息面上，根據日本共同社消息，知情人士透露，日本政府正在討論正式宣布經濟已經克服通縮，這標誌著在與物價下跌作鬥爭近 20 年後的重大轉變。大約 20 年前，日本政府承認物價正適度下跌，即經濟陷入通貨緊縮。

知情人士稱，日本政府將仔細研究今年春季勞資談判 (又稱「春鬥」) 結果和通膨前景，以確定日本是否具備宣布徹底擺脫通貨緊縮的條件。 值得注意的是，這項正式聲明雖然只是象徵性的，但將意味著日本經濟的一個主要成長瓶頸已被消除。

目前，市場最關注的是一旦日本宣布克服通貨緊縮，日本央行下次升息時間將成為焦點，而這將是自 2007 年以來首次升息。