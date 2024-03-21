鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至2.68元，預估目標價為80元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 08:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.82元下修至2.68元，其中最高估值3.22元，最低估值1.53元，預估目標價為80元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|3.22(3.22)
|4.92
|最低值
|1.53(1.53)
|2.09
|平均值
|2.51(2.59)
|3.49
|中位數
|2.68(2.82)
|3.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|735,238,020
|801,860,570
|最低值
|677,639,000
|670,856,000
|平均值
|707,233,130
|731,974,820
|中位數
|706,129,000
|729,644,740
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.3
|1.51
|5.19
|0.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|712,576,194
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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