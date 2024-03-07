〈台塑四寶業績發表〉合計前2月營收2350億元年減6.7% 台塑化單月繳月增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-07 20:48

台塑四寶今 (7) 日公告 2 月營收，適逢農曆春節長假，四寶合計營收 1124.33 億元，月減 8.3%、年減 14%；累計四寶前 2 月營收 2349.8 億元，年減 6.7%。不過，台塑化 2 月繳出月增表現、台化前 2 月保持正成長，表現相對亮眼。

台塑 (1301-TW)2 月營收 129.44 億元，月減 26.2%、年減 26.9%；累計前 2 月營收 304.49 億元，年減 5.1%。

台塑表示，2 月適逢農曆春節長假、下游加工客戶訂單不佳、提前停工原料需求大幅減少，且出貨天數較少，加上中油新三輕歲修，南部廠區多廠配合停車，產銷量月減 16.5 萬噸、年減 8.6 萬噸。

另一方面，中國大陸復甦不如預期，需求減緩，且新增石化產能 陸續投產，加上歐美高通膨及高利率影響購買力，拖累石化產品行情，因此，2 月各主要產品平均價格比去年同期下跌，幅度介於 8-30%。

南亞 (1303-TW)2 月營收 167.11 億元，月減 18.1%、年減 23.5%；累計前 2 月營收 371.04 億元，年減 11.9%。

南亞表示，2 月營收符合預期，主要是春節假期、天數減少，與前月相比，電子材料、塑膠加工量均下滑，聚酯產品量雖然也減少，但美國因德州 EG-1 產能利用率提升、塑膠加工產品客戶增加本地採購等因素，較前月成長；化工產品也逆勢量價俱增。

相較去年同期，南亞表示，電子材料因陸系客戶受美國晶片禁令及市場消費動能疲弱影響，採購量減少、塑膠加工產品量減，但美國子公司仍舊優於去年同期；化工產品、聚酯產品量價均小幅年減。

台化 (1326-TW)2 月營收 256.79 億元，月減 8.9%、年減 8.3%；累計前 2 月營收 538.65 億元，年增 0.5%。

台化說明，2 月因受春節影響營業天數及及市況不佳、需求減少，台化、台化寧波及其他子公司均較前月及去年同期衰退；產品價格方面，地緣政治推升油價震盪走揚，支撐石化塑膠等產品均價微幅月增；但根去年同期相比，中國大陸過剩產能溢出，加上同業競銷，主要產品行情較去年漲跌互見。

台塑化 (6505-TW)2 月營收 571.1 億元，月增 1.2%、年減 9.6%；累計前 2 月營收 1135.62 億元，年減 8.5%。

台塑化表示，煉油事業因結焦單元定檢 1 月下旬完成後，2 月全月開車，原油煉製量 1401.1 萬桶、月增 125.4 萬桶、年增 52.6 萬桶；產品總銷售量 1490.1 萬桶、月增 65.3 萬桶，但年減 22.4 萬桶，主要是部分外銷油品船期影響；售價方面，受惠杜拜原油上漲，平均每桶售價月增 1.5 美元，較去年僅跌約 0.51 美元。