〈台股盤後〉電金傳充電再衝萬九關 漲112點收18966點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-29 14:05
台股今 (29) 日除台積電 (2330-TW)(TSM-US) 走弱外，電子由聯發科擔綱多頭要角，金融、傳產也同步強勢表態，推升大盤一度重返萬九，終場上漲 112.36 點，收在 18966.77 點，收復五日線，成交量 4168 億元，與週二相當。
今日成交重心再度聚焦重電族群，中興電 (1513-TW) 亮燈漲停、衝上 171 元，續寫歷史新高價，成交值更高達億元，位居全台股第二名，僅次於台積電，也帶領整體族群上攻，亞力 (1514-TW)、森崴能源 (6806-TW)、永冠 - KY(1589-TW) 三家全數亮燈漲停，士電 (1503-TW) 也有近 9% 漲幅，族群漲勢相當凌厲。
高價股同樣獲青睞，股王世芯 - KY(3661-TW)強漲近半根，重返 4 字頭，信驊 (5274-TW)、力旺 (3529-TW) 漲幅也超過 1%，亞德克 - KY(1590-TW) 更亮燈漲停、攻上 1210 元，企圖挑戰歷史價位 1245 元，祥碩 (5269-TW)、創意(3443-TW) 也有 4%、8% 左右的漲幅。
權值股走勢分歧，台積電收跌 1%，留下十字線，鴻海 (2317-TW) 同樣走弱，聯發科 (2454-TW) 傳出拿下三星旗艦手機大單，強漲超過 2%，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 漲幅也都超過 1%，其他如台塑化 (6505-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、南亞 (1303-TW) 也都有 1-3% 不等漲幅，為大盤走勢增溫。
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