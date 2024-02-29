〈台股盤後〉電金傳充電再衝萬九關 漲112點收18966點

台股今 (29) 日除台積電 (2330-TW)(TSM-US) 走弱外，電子由聯發科擔綱多頭要角，金融、傳產也同步強勢表態，推升大盤一度重返萬九，終場上漲 112.36 點，收在 18966.77 點，收復五日線，成交量 4168 億元，與週二相當。