〈台股盤中〉高價股撐起半邊天 18900點附近震盪不超過百點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-26 11:44
台股上周五萬九現蹤，今 (26) 日開盤後僅管一度翻黑，但在高價股撐盤下，指數再度翻紅一度達 18946 點，整體上下震幅不超過百點、約 92 點，持續站穩所有均線，預估今日成交量約 3600 億元，較上周五明顯收斂。
高價股今日表現相對強勢，股王世芯 - KY(3661-TW) 上漲近 2%，力拚重返 4000 元，信驊 (5274-TW) 回神、大立光 (3008-TW) 也續強，漲幅都在 3% 左右，緯穎 (6669-TW)、M31(6643-TW) 都在盤上表現，材料 - KY(4763-TW) 更逼近漲停板，健策 (3653-TW) 也有 8% 漲幅，推升大盤走勢。
權值股走勢平平，台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 權值三王在平盤附近游走，中華電 (2412-TW)、富邦金 (2881-TW)、台達電 (2308-TW) 則小漲表態，不過，台塑化 (6505-TW)、國泰金 (2882-TW)、聯電 (2303-TW) 都在盤下徘徊，壓抑大盤走勢。
今日成交重心持續聚焦重電族群，中興電 (1513-TW) 一度飆漲衝上漲停板，達 157 元，一舉創下歷史新高，帶領整體族群強勢發電，包括士電 (1503-TW)、亞力 (1514-TW) 都不不少漲幅，僅華城 (1519-TW) 因日前漲多，回檔 5%。
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