〈台股盤中〉高價股撐起半邊天 18900點附近震盪不超過百點

台股上周五萬九現蹤，今 (26) 日開盤後僅管一度翻黑，但在高價股撐盤下，指數再度翻紅一度達 18946 點，整體上下震幅不超過百點、約 92 點，持續站穩所有均線，預估今日成交量約 3600 億元，較上周五明顯收斂。