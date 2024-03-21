NRF：今年美國零售銷售額最高年增3.5% 低於去年水準

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-21 10:00

美國零售業聯盟 (NRF) 預測，今年美國零售銷售額將成長 2.5% 至 3.5%，雖然穩健，但仍低於去年的 3.6%。因通膨黏性揮之不去，削弱了消費者支出強勁復甦的希望。

NRF 周三 (20 日) 預估，今年零售銷售額將達 5.23 兆美元至 5.28 兆美元，年增率與疫情前十年的平均成長率 3.6% 基本一致。

NRF 首席經濟學家 Jack Kleinhenz 表示：「美國經濟主要由消費者提供支持，他們展現出的韌性遠超預期，很難悲觀。但最終問題在於，今年消費者支出是否能夠維持它的韌性？」

NRF 所計算的零售銷售額不包含汽車經銷商、加油站和餐廳，而是專注於核心零售部門。2024 年的零售銷售預測是依據經濟模型進行計算，考量了就業、工資、消費者信心、可支配收入、消費信貸、過去的零售銷售額以及天氣等多項指標。

強勁的就業市場和不斷上漲的薪資，幫助刺激家庭支出，但面對信貸成本升高和物價上漲，零售銷售也變得不穩定。

美國商務部此前公布 2 月零售銷售額月增 0.6%，較 1 月回升，但仍低於市場預期，且 1 月數據也從原本的 - 0.8% 進一步下修至 1.1%，顯示消費情緒更為謹慎。