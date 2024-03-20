〈台股盤中〉輝達光環照亮AI股、ETF掛牌效應 助攻2萬點

台股早盤今 (20) 日開高走高，大漲超過百點，最高漲至 19987.91 點。輝達 (NVDA-US) 昨 (19) 日漲 1.07%，帶動台股 AI 概念股跟著走揚，加上 ETF 股票走強，台股再度企圖叩關 2 萬點，預估成交量放大至 6100 億元。