〈台股盤中〉輝達光環照亮AI股、ETF掛牌效應 助攻2萬點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-20 09:57
台股早盤今 (20) 日開高走高，大漲超過百點，最高漲至 19987.91 點。輝達 (NVDA-US) 昨 (19) 日漲 1.07%，帶動台股 AI 概念股跟著走揚，加上 ETF 股票走強，台股再度企圖叩關 2 萬點，預估成交量放大至 6100 億元。
觀察今天權值股表現大多於盤上，台積電 (2330-TW) 漲 0.66%，聯發科 (2454-TW) 漲 1.3%，鴻海 (2317-TW) 漲 1.84%，大立光 (3008-TW) 漲 0.61%，日月光投控 (3711-TW) 則持平盤。
輝達昨天股價漲 1.07%，帶動台股 AI 概念股今天走揚。和碩 (4938-TW) 漲勢凌厲，大漲逾半根停板，緯創 (3231-TW) 漲 1.22%，光寶科 (2301-TW) 漲 2.59%，仁寶 (2324-TW) 漲 1.75%，華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 都有表現。
00939 統一台灣高息動能今天掛牌上演蜜月行情，漲幅約 1.13%，成為台股規模第 6 大高息，其中成分股今天也紅通通。力成 (6239-TW) 漲 4.08%，緯穎 (6669-TW)、京元電子 (2449-TW)、長榮 (2603-TW)、健鼎 (3044-TW) 漲逾 3%，聯詠 (3034-TW)、大聯大 (3702-TW) 以及群光 (2385-TW) 皆有 1% 至 2% 的漲幅。
近期火燙的 00940 元大台灣價值高息中的成分股也有所表態，瑞儀 (6176-TW)、神基 (3005-TW)、中美晶 (5483-TW) 漲逾半根停板，漢唐 (2404-TW) 漲幅約 4%，新普 (6121TW) 漲 2.66%。
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