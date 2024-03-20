市場多頭別急著獲利了結 鉅亨買基金：跟對趨勢不停利 報酬更亮眼

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-20 11:41

台、美、日股在近期接續創下歷史新高，讓不少投資人開始擔心股市是否還有上漲空間，究竟現在是不是獲利了結的好時機？「鉅亨買基金」認為，只要跟對趨勢，停利反而不是最好的策略。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，根據回測分析，股市短期驚驚漲不代表未來下跌機率較高，反而更可能延續並擴大漲幅，因此停利出場不是好的投資策略。觀察從 1927 年以來，當美國股市過去三個月是上漲時，未來三個月進一步上漲的機率是 65%~76%；但若過去三個月是下跌的，未來三個月上漲機率則降低至 56%~67%。

此回測結果不僅與一般認知有所差距，且顯示當短期股市表現強勁時，未來不但不容易拉回修正，進一步上漲機率其實更高。

「鉅亨買基金」進一步分析，自 1927 年以來，假設每年年底投入美國股市，每月底檢視該年至今報酬率，若超過停利目標便全數賣出，等到年底再將資金投入。停利目標設為 10% 時，連續投入三年的平均年化報酬率為 6.3%；停利目標提高至 20%，平均年化報酬率是 8.9%。但是如果不停利出場，平均年化報酬率則可提高到 11.2%。

張榮仁表示，以上述美國股市來看，不停利的獲利表現更佳，只要跟對趨勢持續投資，累積個人財富的效率才更能提高。

除了美股之外，近期漲勢兇猛的成長股、科技類股、印度股市、台灣與日本股市，如果不停利，是否表現也會更好？對此，「鉅亨買基金」也做了統計，發現如果以投入資金三年來看，當停利目標為 10%，美國成長股、日本、印度、美國科技及台灣股市的平均年化報酬率為 2.3%~10.5%；當停利目標是 20%，平均年化報酬率提高至 5.6%~11.2%；不過，若採取不停利策略，平均年化報酬率則能夠提高到 9.6%~21.9%。