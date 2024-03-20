〈輝達GTC大會〉輝達最新AI晶片B200售價3至4萬美元 Meta年底先拿貨

鉅亨網編譯許家華 2024-03-20 11:16

輝達 GTC 大會已進入第二天，輝達執行長黃仁勳周二 (19 日) 上 CNBC 節目「華爾街直播室」(Squawk on the Street) 時表示，最新推出的「Blackwell」B200 人工智慧 (AI) 晶片售價將介在 3 萬至 4 萬美元。

黃仁勳表示，輝達大約花費 100 億美元研發晶片，「我們必須發明一些新技術，才可能做到。」

這樣的售價可望讓該晶片在訓練和部署 ChatGPT 等 AI 軟體方面受到熱烈歡迎，因為其定價範圍將與其前身 H100(稱為 Hopper) 類似。根據分析師估計，H100 每片價格在 2.5 萬美元至 4 萬美元左右。

2022 年推出的 Hopper 晶片已較輝達上一代 AI 晶片大幅上漲。

黃仁勳表示，該成本不僅與晶片有關，也與資料中心的設計以及與其他公司的資料中心整合有關。

輝達大約每兩年發布新一代 AI 晶片，去年發布的許多 AI 模型都是在 Hopper 架構上進行訓練，例如 Meta (META-US) 今年表示正購入 35 萬個輝達 H100 GPU。

然而，最新一代晶片「Blackwell」運作更快速、更節能，因為「Blackwell」結合了兩種晶片，擁有 2080 億個電晶體，較前一代 (800 億個電晶體) 更複雜、龐大。

輝達並未透露其晶片的標價，因為這些晶片有幾種不同的配置，且針對 Meta 或微軟 (MSFT-US) 等終端消費者的售價，也可能因採購量或是否直接向輝達購買而有所不同。(客戶也可能透過戴爾、惠普或 Supermicro 等 AI 伺服器供應商取得 AI GPU，有些伺服器內建多達 8 個 AI GPU。)

輝達周一至少宣布 3 款不同版本的 Blackwell AI 加速器——B100、B200 和 GB200，預計今年稍晚開始出貨。GB200 由兩顆 B200 Blackwell GPU 和一個基於 Arm 的 Grace CPU 組成，單推論效能就較 H100 提升達 30 倍。

輝達財務長 Colette Kress 稱，最新款 AI 晶片雖然今年稍晚開始出貨，但出貨量要到 2025 年才會增加。

Meta 是輝達最大客戶，Meta 發言人周二表示，Meta 預計今年稍晚將取得 B200 首批發貨。Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 周一稱，計劃使用 Blackwell 訓練該公司的 Llama 模型。