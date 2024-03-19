如何跟隨外資買股票? 三種外資選股法教你觀察外資動向!

鉅亨研報 2024-03-19 15:39

外資是三大法人中資金量體最龐大的，但是外資也同時持有許多台股，到底要從何觀察外資的持股呢？今天介紹三種外資選股法教你觀察外資動向!

一、外資買超增幅前１％的股票:

XQ 選股中心是不會寫程式的投資人很好的工具，透過點選的方式建立自己的選股策略，並透過排行功能來選出全台股中外資買超增幅前１％的股票：

在這邊我就以【近一日外資買賣超增幅全部由大到小排行前１％】為範例，找出外資大舉買超的標的。

二、3 日外本比買超大於Ｎ％的股票

外本比透過外資買賣超除以發行張數來比較外資買超該檔股票的佔比，也因為外資一天中買超的股票實在太多，所以透過外本比來篩選股票會是一個很好的方式。

三、剛成為外資認養股

市場上通常認為當外資持有一檔股票超過 10%，會被視為外資高度持有的股票，也稱作外資認養股，股價的波動就很看外資臉色。

這時我們可以去觀察外資持股剛超過 10% 的個股，畢竟外資不會無緣無故高度持有一檔標的，因此如果有符合這樣條件的股票，我們可以猜想外資再持續買進的機率會提高。