〈智慧城市展〉TCA理事長彭双浪：台灣是建置智慧城市重要夥伴

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-19 11:13

2024 智慧城市展今 (19) 日開幕，台北市電腦公會 (TCA) 理事長彭双浪開幕致詞說，智慧城市展今年邁入第 11 屆，分享 5G+AIoT 相關應用，11 年來台灣已經是建置智慧城市重要夥伴。

今年展會有三大特色，第一、全球有來自 40 國家、112 位城市首長、400 多位重要買主，總人數超過 2000 位國際貴賓，今年的國家買主、參觀人數都創歷史新高。

第二、淨零城市展今年是第二屆，2050 淨零已經是全球共同目標，淨零碳排目標也是努力方向，今年論壇邀請 30 多位各國首長、在聯合國氣候變遷大會進行交流分享，同時推動方案與成果來因應氣候變遷。

第三、今年淨零城市展在台北與高雄並有三個展會，總計有 600 家廠商、2000 多個攤位，涵蓋智慧、教育、安防等，今年整體成長 13%，此次在南北兩地的展會，可以朝智慧淨零前進。