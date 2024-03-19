〈智慧城市展〉TCA理事長彭双浪：台灣是建置智慧城市重要夥伴
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-19 11:13
2024 智慧城市展今 (19) 日開幕，台北市電腦公會 (TCA) 理事長彭双浪開幕致詞說，智慧城市展今年邁入第 11 屆，分享 5G+AIoT 相關應用，11 年來台灣已經是建置智慧城市重要夥伴。
今年展會有三大特色，第一、全球有來自 40 國家、112 位城市首長、400 多位重要買主，總人數超過 2000 位國際貴賓，今年的國家買主、參觀人數都創歷史新高。
第二、淨零城市展今年是第二屆，2050 淨零已經是全球共同目標，淨零碳排目標也是努力方向，今年論壇邀請 30 多位各國首長、在聯合國氣候變遷大會進行交流分享，同時推動方案與成果來因應氣候變遷。
第三、今年淨零城市展在台北與高雄並有三個展會，總計有 600 家廠商、2000 多個攤位，涵蓋智慧、教育、安防等，今年整體成長 13%，此次在南北兩地的展會，可以朝智慧淨零前進。
行政院副院長鄭文燦表示，智慧城市也需要公司協作，民間產業鏈具備成熟應用基礎，台灣可以做另一種關鍵產業輸出，希望透過公司協助讓台灣動能大一點，預期智慧城市展未來也是其他國家、產業觀摩的展會。
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