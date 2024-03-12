〈智慧城市展〉AI應用無所不在 今年海外訪客創下歷年新高

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-12 17:06

第 11 屆智慧城市論壇暨展覽 (SCSE) 將於 3 月 19 日揭開序幕，台灣智慧城市產業聯盟會長陳俊聖今 (12) 日致詞表示，今年展覽將看到無所不在的 AI 應用，此外，今年海外訪客超過 2019 年疫情前的紀錄，並將創下歷年新高。

陳俊聖表示，今年展會台北及高雄展區共計有 600 家廠商使用 2200 個攤位，較去年成長 13%；截至目前為止，全球有 46 個國家或地區、超過 2000 位海外訪客來參觀展會，年增 16%，其中有 112 個城市、超過 400 位的市政團及 80 位的市政首長，超過 1600 位以上的企業訪客，無論是參展規模及海外訪客都創下歷年紀錄。

陳俊聖說，自前年底由 AI 所掀起熱潮發展迄今，無論是生成式 AI、AI 邊緣運算 (Edge AI) 或是任何形式 AI 運算模型的應用，都可以簡化市民與政府間的溝通，大幅提升政府市民服務的效能。

國發會副主委高仙桂表示，第二屆淨零城市展整體活動設計架構將圍繞行政院核定的 2050 淨零排放計畫之 12 項關鍵戰略，分別是風電 / 光電、氫能、前瞻能源、電力系統及儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融及公正轉型；藉由展會與論壇等活動，突顯國家淨零決心的作為和相關成果展現。