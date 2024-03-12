〈智慧城市展〉電信三雄獲邀展示5G、AI應用 展現智慧科技優勢

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-12 18:25

2024 智慧城市展前記者會今 (12) 日登場，電信三雄也獲邀在現場展示 5G、AI 應用，中華電 (2412-TW) 提前曝光 5G 智慧製造相關應用服務、台灣大 (3045-TW) 也搶先曝光充電樁等車聯網系統、遠傳 (4904-TW) 則展示拿下創新應用獎的微電網應用。

中華電今日在大會展前記者會展出「5G 智慧製造」服務，提前曝光中華電信協助產業數位轉型的亮眼成果，其涵蓋工廠大範圍網路支援，並結合機械手臂、AI 式光學檢測以及 AMR 自動搬運機器人，打造自動化分檢系統。

中華電將在智慧城市展台北展區展出 13 項參展項目，涵蓋智慧交通、智慧文化、智慧醫療、智慧製造、智慧零售與海外輸出領域，並將卓越資源拓展至海外，展現台灣的科技優勢。

台灣大在今 (12) 日智慧城市展展前記者會上，搶先曝光電信業唯一結合科技電信，運用大數據分析，提供一站式充電營運服務的「MyCharge」，從分析、建置到營運，一站式給予專業協助。

台灣大將在正式展會中，以「從行動到移動 打開智慧生活新動能」為主題，展出智慧交通、車聯網新世代、智慧家庭及 5G 智慧古蹟四大領域應用，展出 22kW 能源輸出的充電樁，為市場主流 7kW 的 3 倍，加速台灣交通載具電動化普及。此外，將同步展出一站式車聯網解決方案、首個結合 5G 專網技術應用服務的智慧古蹟，以及展示聲控音箱輕鬆啟動多元家電的智慧家庭等。

遠傳今日在記者會現場展出微電網應用「低碳離島 淨零望安」，此應用是與台電合作並應用在澎湖縣望安鄉，預估 5 年可為望安鄉減少 211 萬公斤碳排放量、節約 11 萬公升燃油消耗，這項應用在逾百件報名中脫穎而出，榮獲「智慧城市創新應用獎」並會於下周展期頒獎。

此微電網示範場域案整合太陽光電、風力發電等再生能源，減少柴油發電機組運轉發電，提供從創能、節能到儲能的一站式完整服務，並結合氣象資料、電網數據、儲能狀態等大數據蒐集，透過機器學習建立 AI 預測功能，打造具備即時設備調控與動態排程建議的創新管理系統。