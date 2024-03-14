碳費一年收數千億？環長澄清：估約400億元 將分階段調整

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-14 11:34

環境部長薛富盛今 (14) 日至立法院社會福利及衛生環境委員會進行業務報告及備詢，碳費成為立委質詢的焦點。立委質詢一年徵收的碳費將達數千億，薛富盛澄清，針對目前的排碳大戶，若以一噸 300 元徵收，一年估約 400 億元，但一切視未來碳費費率審議委員會的討論及決議，且費率會分階段調整。

立委林月琴質疑依收費辦法規劃以排碳 2.5 萬噸為免徵門檻，質疑減碳是在打假球，因為有達到門檻的大戶僅達 49%，意味未來徵收只能涵蓋一半的碳排量；並進一步詢問碳費到底要收多少錢。

薛富盛說明，當初提出 2.5 萬噸是參考所得稅提供免稅額的概念，但未來都交由公平公正公開的碳費審議會議決定。關於外界關心的碳費費率，他認為明天第一次進行第一次碳費審議，應會著重在背景說明及委員的溝通和討論上，估計月底的第 2 次會議實質討論費率，是否還有 2.5 萬噸免徵額度，也要視審議會的決議結果。

由於媒體報導環保團體呼籲碳費應該由每噸 500 元起徵，甚至應階段性的調高到每噸 3000 元，以此計算，一年可徵收達數千億元。薛富盛說明，依業者的自主申報碳排量來估算，目前有達到門檻的排碳大戶約 550 家，若以一噸 300 元徵收，一年估約 400 億元，不會到數千億元，但一切尊重未來碳費費率審議委員會的討論及決議，且費率會分階段調整，不會是固定費率。