肯德基外送服務新里程碑 承諾25分鐘內送達 納入全台門市

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-18 18:07

連鎖速食業者台灣肯德基今 (18) 日宣布，持續進行數位創新，首創速食業界的外送共享中心一舉擴張服務版圖，將全面涵蓋至全台 100% 外送門市，承諾官方訂餐管道的外送送抵時間縮短至 25 分鐘，同時，數位未來店 2.0 版本正式啟動，也首度導入了生成式 AI 技術。

肯德基指出，外送經濟崛起後為消費者帶來更大的機動性和便利性，然而，從外送時間與預期不同、無人接單或突然被取消訂單、外送包裝的破損等，都是消費者使用經驗上曾遇及的痛點。

因此，肯德基去年 7 月起打破傳統速食業餐廳的外送營運方式，成立六都外送共享中心，有效縮短整體肯德基送餐速度 25%，並一舉提升整體消費者滿意度至 92% 以及外送單量。

肯德基說明，透過升級 AI 智能銷售預測系統和外送配單系統，可預先觀察電腦配發訂單，讓各門市進行人力配置、加速備餐，因此，外送共享中心今日起將服務版圖擴及全台所有外送門市，代表數位發展朝新里程碑邁進。