台北漢來攜手蒂米琪推精緻婚宴 今年已接單150場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-18 16:03

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (18) 日宣布，台北漢來大飯店今年喜宴預訂已近 150 場次，看準新人對婚宴期待朝更精緻化發展，即日起與國際知名婚紗品牌蒂米琪婚紗合作攜手推婚禮專案，期藉強強聯手進一步搶占競爭白熱化的北台灣婚宴市場。

漢來美食指出，少子化趨勢下，準新人對婚宴的要求和想法漸高，帶動婚宴市場精緻化轉型，為打造夢幻婚禮，此次與蒂米琪婚紗合作推出包套內容，每桌 33,800 元 + 10% 起，下訂的消費者可享有精品級婚紗 1 套免費租賃，婚紗每套租賃市價在 25000-45000 元不等。

除了婚紗外，漢來美食全力強化婚宴空間的軟硬體設備，台北漢來大飯店 5 樓規劃有天空森林戶外禮堂，自去年 10 月開幕以來，即受到大台北地區新人的青睞。