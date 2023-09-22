快找發票 5-6月期統一發票大獎還有13張未領 叫外送就中千萬大獎

快找發票，財政部統計，今年 5-6 月期大獎發票還有 13 張仍靜候得主現身，其中 1000 萬大獎發票有 2 張消費金額不到百元，分別是 foodpanda、台中市梧棲區統一超商所開出。

根據統計，5-6 月期 1000 萬元的統一發票至今仍有 8 張仍無人兌領，200 萬元的特獎發票則有 5 張還在等得主現身領獎，呼籲民眾趕快找找身邊的發票，並趕緊在今年 11 月 5 日完成兌領，以免與財神擦身而過。

其中 1000 萬元未領的中獎發票中，除了 2 張是百元以下的小額消費，其中一張是由台北市萬華區峨嵋街的阿宗麵線所開出，幸運兒花 120 元購買 2 碗麵線；另一張是由大台北區瓦斯公司開出，消費金額 442 元。

在 200 萬元未領發票，消費金額最低者是由桃園市八德區福德一路的統一超商所開出，消費者只花 20 元購買鮮食就幸運中獎；另一張則是由嘉義市東區文化路的飲料店所開出，消費者花 45 元買飲料就對中 200 萬元大獎；另外，台中市西屯區新科路統一超商也在本期開出 200 萬元特獎，消費金額僅 64 元。

112 年 5、6 月期統一發票特別獎號碼開出為「29268886」，八位數號碼全部相同者可獲得 1000 萬元獎金，200 萬元特獎號碼為「12912565」。

今年 5、6 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「29268886」；特獎 (200 萬元)「12912565」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「04667172」、「12999667」、「77607087」。