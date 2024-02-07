〈財報〉肯德基、必勝客和塔可鐘同店銷售額不佳 百勝集團業績不如預期

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-07 21:09

百勝餐飲集團 (YUM-US) 周三 (7 日) 公布的上季獲利和營收均未達到分析師預期，因為肯德基、塔可鐘和必勝客的銷售額均低於預期。

百勝集團是第三家報告 2023 年第 4 季營收令人失望的全球餐飲巨頭。星巴克 (SBUX-US) 和麥當勞 (MCD-US) 都未達到華爾街的預期，聲稱以色列與哈馬斯戰爭是其不利因素之一。

百勝餐飲的股價在周三盤前交易下跌超過 1%。

根據 LSEG 對分析師的調查，百勝餐飲集團財報與華爾街的預期比較如下：

調整後每股獲利 1.26 美元，低於預期的 1.40 美元

營收 20.4 億美元，低於預期的 21.1 億美元

百勝第 4 季淨利為 4.63 億美元，合每股 1.62 美元，高於去年同期的 3.71 億美元和每股 1.29 美元。

不計項目，這家餐飲巨頭每股獲利 1.26 美分。該公司表示，當季稅率波動，導致每股獲利減少 23 美分。

淨銷售額成長 1% 達到 20.4 億美元。該公司的全球同店銷售額也成長了 1%。

必勝客同店銷售額下降 2%，低於成長 0.6% 的預期。這家披薩連鎖店的美國同店銷售額下降 4%，而國際同店銷售額則持平。

肯德基同店銷售額成長 2%，低於 StreetAccount 預期的 4.7%。

就連通常是百勝集團投資組合中的金雞母塔可鐘 (Taco Bell) 表現也低於華爾街的預期。這家墨西哥風格的連鎖店同店銷售額成長 3%，低於 StreetAccount 3.8% 的預期。一年前該連鎖店同店銷售額成長 11%，得益於其廣受歡迎的墨西哥披薩再度成為常賣商品。