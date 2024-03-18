盤後速報 - 亞航(2630)下週(3月25日)除息0.53元，預估參考價32.47元
鉅亨網新聞中心 2024-03-18 17:05
亞航(2630-TW)下週(3月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.53元。
以今日(3月18日)收盤價33.00元計算，預估參考價為32.47元，息值合計為0.53元，股息殖利率1.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞航(2630-TW)所屬產業為航運業，主要業務為航空器與有關裝備之維修、租賃與買賣。航空配件裝備之製造與裝配、精密工業設備之修理。以及上述各項業務之代理與顧問。近5日股價上漲2.18%，集中市場加權指數下跌0.52%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/25
|33.00
|0.53
|1.61%
|0.0
|2023/03/23
|19.5
|0.36
|1.85%
|0.0
|2022/08/30
|17.85
|0.0
|0.0%
|0.7492
|2022/04/14
|19.0
|0.25
|1.32%
|0.0
|2021/11/30
|18.95
|0.0
|0.0%
|0.3993
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇