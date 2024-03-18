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鉅亨速報

盤後速報 - 亞航(2630)下週(3月25日)除息0.53元，預估參考價32.47元

鉅亨網新聞中心 2024-03-18 17:05

亞航(2630-TW)下週(3月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.53元。

以今日(3月18日)收盤價33.00元計算，預估參考價為32.47元，息值合計為0.53元，股息殖利率1.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞航(2630-TW)所屬產業為航運業，主要業務為航空器與有關裝備之維修、租賃與買賣。航空配件裝備之製造與裝配、精密工業設備之修理。以及上述各項業務之代理與顧問。近5日股價上漲2.18%，集中市場加權指數下跌0.52%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/25 33.00 0.53 1.61% 0.0
2023/03/23 19.5 0.36 1.85% 0.0
2022/08/30 17.85 0.0 0.0% 0.7492
2022/04/14 19.0 0.25 1.32% 0.0
2021/11/30 18.95 0.0 0.0% 0.3993

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