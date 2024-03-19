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鉅亨速報

盤後速報 - 三星(5007)下週(3月26日)除息3元，預估參考價55.0元

鉅亨網新聞中心 2024-03-19 17:05

三星(5007-TW)下週(3月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(3月19日)收盤價58.00元計算，預估參考價為55.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

三星(5007-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺絲、螺帽、汽車零件、鋼棒、鋼鐵線材等之製造、加工及買賣。有關前項產品之機械及機械零件、工具之製造、加工及買賣。各種金屬模具之製造、加工及買賣。近5日股價上漲1.58%，集中市場加權指數上漲0.78%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/26 58.00 3.0 5.17% 0.0
2023/03/28 53.9 3.0 5.57% 0.0
2022/07/04 56.0 3.0 5.36% 0.0
2021/09/14 59.2 2.0 3.38% 0.0
2020/07/02 45.1 2.0 4.43% 0.0

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