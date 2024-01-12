〈台股盤中〉大選倒數 開低震盪走高 靠航運、重電、軍工凝聚買氣翻紅

總統大選倒數一天，台股早盤觀望氣氛濃厚，開低失守 17500 點，最低來到 17469.87 點，不過隨後跌幅收斂連續買單拉抬，在平盤附近遊走後翻紅。航運族群最抗跌，其他如軍工、重電類股盤中皆有買單，預估成交量 2900 億元。

觀察今日權值股表現，台積電 (2330-TW) 為壓盤主因，早盤僅在平盤附近游走，聯發科 (2454-TW) 漲 0.76%，台達電 (2308-TW) 漲 0.34%，鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW) 則維持平盤。

紅海危機愈演愈烈，美國、英國回應紅海商船遇襲，使用戰斧導彈、戰機，報復性轟炸葉門胡塞組織，馬士基也提到，繞道每櫃運價將增數百美元，使得航運股表現相對有撐。貨櫃三雄長榮 (2603-TW) 漲 4.03%，陽明 (2609-TW) 漲 3.85%，萬海 (2615-TW) 漲 3.14%。散裝航運同樣有表現，中櫃 (2613-TW)、亞航 (2630-TW) 皆漲逾 2%。

選前軍工航太族群強勢表態，jpp-KY(5284-TW) 漲近半根停板，寶一 (8222-TW)、保勝光學 (6517-TW) 漲逾 4%，晟田 (4541-TW)、龍德造船 (6753-TW) 漲逾 2%，雷虎 (8033-TW)、漢翔 (2634-TW)、高僑 (6234-TW)、千附精密 (6829-TW) 及和成 (1810-TW) 皆有漲勢。

重電相關類股也有表現，華城 (1519-TW) 漲 4.11%，中興電 (1513-TW)、安集 (6477-TW)、達能 (3686-TW) 漲逾 1%。

AI PC 概念股盤中也有連續買單，奇鋐 (3017-TW)、廣達 (2382-TW) 漲逾 2%，緯創 (3231-TW) 漲至 99.2 元，漲幅 1.64%，挑戰百元關卡。