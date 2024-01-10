【量大強漲股整理】財報空窗期的轉機股，輪番表現，該如何掌握?

台股今日受到選前觀望氣氛持續加重，加上貨櫃三雄重挫下殺，終場下跌 69.86 點，收在 17465.63 點，成交量 2531.96 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 31.14 億元；自營商賣超 31.91 億元；投信買超 24.2 億元，為連 8 買；三大法人合計賣超 38.85 億元。

今日台股開低震盪，指數在 17450 點附近震盪徘徊，電子權值股普遍走弱， CES 展題材加持下，AI PC 概念股、IC 設計族群，扮演撐盤要角，表現逆勢強勁，(3008-TW) 大立光，明日將召開法說會，說明後續展望，電子復甦、AI 題材熱潮，仍可帶動後續台股表現；靜待美國公布 12 月消費者物價指數 (CPI) 發布；選前行情震盪期，外資相對保守，官股持續加碼台股；統計前 7 次總統大選後大盤指數表現；選後一個月上漲機率達 85.7%，顯示不確定因素解除後，適逢農曆年封關前，也多半有紅包資金行情挹注。

個股方面，權值股， (2330-TW) 台積電，公布 12 月營收 1763 億元，雖為近半年低、仍創同期新高，第四季營收 6255.28 億元，季增 14.4％、全年營收 2.16 兆元、雙雙改寫歷史次高，下周四 (1/18) 為法說會、 (2454-TW) 聯發科，下跌 4 元，收在 924 元；在 CES 2024 題材加持下，部分 AI PC 股逆勢收紅，包含 (2331-TW) 精英、(2357-TW) 華碩，小漲逾 1% 作收；(3005-TW) 神基、(2382-TW) 廣達、(3231-TW) 緯創，同步站穩盤上；IC 設計廠，神盾集團共同衝刺 AI 市場， (8054-TW) 安國、(6695-TW) 芯鼎，強勢收在漲停價、(6684-TW) 安格、(6462-TW) 神盾，拉出逾半根停板；高價 IC 設計族群，(3443-TW) 創意、(6415-TW) 矽力 - KY、(4966-TW) 譜瑞 - KY、(5269-TW) 祥碩，表現也不俗，其中、(8227-TW) 巨有科技，受惠台積電訂單加持，公告 2023 年 12 月營收 1.89 億元，月增 104%，年增 341%，今日漲逾半根停板，即將跳站前高 311 元大關；葉門叛軍「青年運動」對紅海商船發動的最大規模攻擊，至少發射 21 架無人機及飛彈，航運股再度受到衝擊， (2609-TW) 陽明、(2603-TW) 長榮、(2615-TW) 萬海，重挫；周六大選登場，更有「飛彈」題材助陣，牽動國際情勢升溫，軍工股

開盤大漲反應後，(2630-TW) 亞航、(8222-TW) 寶一、(2634-TW) 漢翔，開高走低，(8033-TW) 雷虎，則是小漲作收，個股呈現輪動。

元月份紅包股，封關前，佳螢公開贈送 (5269-TW) 祥碩，給大家! 來到今天噴出再創新高!

無論是在經濟日報領先預告 1265=>1910(波段漲幅高達 +50%)

在紅包股 1815 贈送，今天創新高! 都驗證佳螢的選股方向!!!

另外【轉機股】向來是第一季作夢行情的重點股

佳螢公開在經濟日報 131 公開預告的 (3228-TW) 金麗科

股價一飛衝天，再創波段新高! 來到 362 元

整整波段大漲了 176%! 無疑是最強的飆股，更被我們抓中!

通通領先市場講在前面!~~~

元月紅包股【5269 祥碩】再創新高! 領先預告

轉機股 (3228-TW 金麗科) 再創新高之下

(3499) 環天科，也創新高! 這兩檔轉機股該如何選?

財報空窗期下的【轉機股】如何選?

都在影片分享給你知道 https://youtu.be/x4RwbtLLp_Q

1/10

【上市強勢股分享】

(4956-TW) 光鋐

(6695-TW) 芯鼎

(6120-TW) 達運

(3031-TW) 佰鴻

(6805-TW) 富世達

(6164-TW) 華興

(6451-TW) 訊芯 - KY

(3645-TW) 達邁

(6412-TW) 群電

(3443-TW) 創意

(4746-TW) 台耀

(3017-TW) 奇鋐

(3588-TW) 通嘉

(3035-TW) 智原

(2458-TW) 義隆電

1/10【上櫃強勢股分享】

(5426-TW) 振發

(6140-TW) 訊達

(3499-TW) 環天科

(3287-TW) 廣寰科

(6120-TW) 達運

(8096-TW) 擎亞

(6462-TW) 神盾

(8059-TW) 凱碩

(6684-TW) 安格

(8111-TW) 立碁

(8227-TW) 巨有科技

(8089-TW) 康全電訊

(6219-TW) 富旺

(6138-TW) 茂達

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢 https://lin.ee/HLNSKCy

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2024 年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入 https://lin.ee/HLNSKCy

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】https://goo.gl/kN2VKT

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險